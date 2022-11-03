Мама мобилизованного с кистой в мозге просит позволить сыну пройти лечение

Мама мобилизованного 22-летнего парня из Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе заявила, что у её сына диагностирована киста головного мозга. Молодой человек планировал пройти обследование, но не смог это сделать из-за призыва, добавила женщина.

"Всё было так быстро, что мы даже опомниться не успели. Сын пошёл с другом в военкомат, там вручили повестку", — сказала собеседница muksun.fm.

По информации мамы мобилизованного, он находится в Омске. Парень вынужден сам оплачивать обследование. При этом женщина подчеркнула, что во время построения солдаты услышали, что прохождение медкомиссии является предательством.

Вместе с этим собеседница издания сообщила, что невролог заявила солдату о необходимости ставить капельницы и делать уколы. Он попросил руководителей отправить его лечиться в госпиталь, но военные проигнорировали призыв, возмутилась женщина.

По её словам, правительство ХМАО 17 октября пообещало изучить этот вопрос, но ответ мобилизованный не получил до сих пор.

"Дети (местных жителей. — Прим. ред.) — просто пушечное мясо?" — задалась вопросом мама призывника.

Ранее власти уволили военкома Елецкого района Липецкой области за ошибки при проведении частичной мобилизации.