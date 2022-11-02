Представители правительства Липецкой области заявили, что военный комиссар Елецкого района Николай Селянин уволен из-за ошибок в ходе проведения частичной мобилизации.
"Освобождён от занимаемой должности", — подчеркнул в пресс-службе.
По словам чиновников, военком, например, призывал граждан, у которых была отсрочка.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в зону военной спецоперации по принуждению к миру власти отправили 87 тысяч мобилизованных граждан. Призывников обучали три тысячи инструкторов, добавил министр.
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