Власти уволили военкома Елецкого района Липецкой области

Представители правительства Липецкой области заявили, что военный комиссар Елецкого района Николай Селянин уволен из-за ошибок в ходе проведения частичной мобилизации.

"Освобождён от занимаемой должности", — подчеркнул в пресс-службе.

По словам чиновников, военком, например, призывал граждан, у которых была отсрочка.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в зону военной спецоперации по принуждению к миру власти отправили 87 тысяч мобилизованных граждан. Призывников обучали три тысячи инструкторов, добавил министр.