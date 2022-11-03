Полицейские Херсонской области обнаружили тайник с тротилом

В Херсонской области обнаружен тайник с запасами тротила, передаёт ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

Правоохранители Херсонской области при отработке оперативной информации во время осмотра дома 45-летнего мужчины, который является военнослужащим ВСУ, обнаружили тайник с боеприпасами.

Сообщается об обнаружении тротиловой шашки весом 400 г, а также запале к гранате РГД-5. Кроме того из тайника были изъяты атрибутика и агитационная литература ВСУ, соответствующие флайеры и наклейки.

Как уточнили в МВД Херсонской области, по данному случаю проводится проверка.