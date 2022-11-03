В Херсонской области обнаружен тайник с запасами тротила, передаёт ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.
Правоохранители Херсонской области при отработке оперативной информации во время осмотра дома 45-летнего мужчины, который является военнослужащим ВСУ, обнаружили тайник с боеприпасами.
Сообщается об обнаружении тротиловой шашки весом 400 г, а также запале к гранате РГД-5. Кроме того из тайника были изъяты атрибутика и агитационная литература ВСУ, соответствующие флайеры и наклейки.
Как уточнили в МВД Херсонской области, по данному случаю проводится проверка.
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