Генерал-полковник Андрей Картаполов, комментируя предложение парламентария от Крыма Михаила Шеремета об увеличении срочной службы до двух лет, заявил, что в комитете Государственной думы России нет законодательных инициатив для принятия подобного решения.
"Вопрос об изменении срока военной службы по призыву требует детальной проработки и обсуждения с силовыми министерствами", — отметил депутат.
Ранее Шеремет поделился своим мнением, что в течение года обучить и подготовить солдата очень сложно и проблематично, поэтому срок срочной службы нужно увеличить до двух лет.
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