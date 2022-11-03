Картаполов: в ГД нет законодательных инициатив об изменении срока срочной службы

Генерал-полковник Андрей Картаполов, комментируя предложение парламентария от Крыма Михаила Шеремета об увеличении срочной службы до двух лет, заявил, что в комитете Государственной думы России нет законодательных инициатив для принятия подобного решения.

"Вопрос об изменении срока военной службы по призыву требует детальной проработки и обсуждения с силовыми министерствами", — отметил депутат.

Ранее Шеремет поделился своим мнением, что в течение года обучить и подготовить солдата очень сложно и проблематично, поэтому срок срочной службы нужно увеличить до двух лет.