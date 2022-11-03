Ваджра: на Украину могут ввести два миллиона российских солдат

Историк и публицист Андрей Ваджра заявил, что спецоперация не закончится, даже, если украинские боевики дойдут до российско-украинской границы и отвоюют Крым. Это им грозят тем, что на Украину войдут не 300 тысяч мобилизованных, а два миллиона военных.

"Мы дойдём до российско-украинской границы". Ну, допустим. "Мы захватим Крым", — хорошо, допустим, и что? Вы хотите сказать, что после этого в....* закончится? А вам в голову не приходило, что через два месяца потом на вашу территорию зайдут уже не 200 тысяч и не 500 тысяч, а зайдет два миллиона с танками, с артиллерией, вам это в голову не приходило?" — задался вопросом историк в эфире интернет-канала "СМЕРШ. Крымский фронт".

Ранее в британском издание Daily Mail сообщили, что власти Киева планируют вернуть Крым и депортировать 800 000 русских.