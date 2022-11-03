Военный корреспондент Александр Коц рассказал, как ВСУ предприняли наступление в районе Кременной с применением бронетехники.
"Сегодня в 9 часов утра хохол атаковал позиции "дважды гвардейской" 20 ОА с двух направлений, со стороны Торского и со стороны Ямполовки. После вчерашней передышки, сегодня противник ввёл в бой крупные силы пехоты (до батальона) и около десятка единиц бронетехники (БМП, танки)", — написал Коц в своём микроблоге.
Военкор отметил грамотные действия мобильных подразделений ВСУ, которые успешно находили слабые места в обороне ВС РФ.
"Пройдя полосу артогня, хохол вступил в стрелковый бой с нашей пехотой, не выдержал его и обратился в бегство, вернувшись на исходные позиции", — сообщил Коц.
Он отметил, что армия РФ выстояла и не сдала позиции.
"Надо заметить, что ближний бой был очень жаркий, на направлениях удара у ВСУ было численное превосходство, активно работали пулемёты, автоматы, стороны били друг по другу из граников", — объяснил Коц.
Военный корреспондент рассказал, что наступать ВСУ в районе Червонопоповки помешали удары "Солнцепёка".
Ранее Коц подтвердил отсутствие российского флага на Херсонской ВГА.
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Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.