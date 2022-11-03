Коц подтвердил отсутствие российского флага на Херсонской ВГА

Военный корреспондент Александр Коц решил проверить насколько правдива информация о том, что на Херсонской администрации исчез российский флаг и, как оказалось, его действительно там нет.

В то же время, по словам военкора, на здании, находящемся напротив ВГА, и Морской академии имени Ушакова развивается российский триколор.

"Подъехал к Херсонской ВГА, подтверждаю, что флага над ней нет. На здании напротив есть, на Морской академии имени Ушакова — тоже", — написал он.

Ранее сообщалось, что в Сети появились фотографии и видео здания администрации Херсонской области, на котором нет российского флага.