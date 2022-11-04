Мобильная пусковая установка берегового ракетного комплекса (БРК) под гиперзвуковую ракету "Циркон" создана российскими специалистами.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на близкий к Минобороны РФ источник, такие установки способны нести две ракеты. Отмечается, что этим они похожи на БРК "Бастион".
"Прототип мобильной пусковой установки БРК с ракетой "Циркон" уже создан", — подтвердил источник.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Россия в зоне спецоперации тестирует самые современные системы и оружие. При этом он подчеркнул: армия РФ ещё не применяла ракеты "Циркон" на Украине, однако ракетные комплексы "Оникс" эффективно уничтожают наземные цели.
Весной 2022 года в России завершились государственные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Военнослужащие осуществили контрольный пуск 28 мая. Снаряд успешно поразил цель, расположенную на расстоянии порядка тысячи километров.
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