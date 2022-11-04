Военкор Сладков: идёт окружение Авдеевки

Утром 4 ноября 11-й полк ВС РФ начал наступление на Авдеевку. Идёт окружение населённого пункта.

Об этом сообщает военкор Александр Сладков, в своём Telegram разместивший видео с места событий, на котором показана работа операторов беспилотников, фиксирующих уничтожение артиллерией полка САУ 2С1 противника ("Гвоздика", предназначена для уничтожения укреплений и живой силы, первая в мире серийная плавающая система).

"Наши военные берут в клещи Авдеевку, сильный и укрепленный пункт ВСУ, в котором расположены американские комплексы украинской артразведки Украины. Как возьмем (а возьмем обязательно), стрелять по Донецку будут в десятки раз меньше", — пишет Сладков.

Напомним, Авдеевка — один из самых укреплённых обороняемых ВСУ пунктов. Как ранее предположил полковник в отставке Виктор Баранец, "с ней придётся повозиться”.