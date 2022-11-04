Военкор Сладков: идёт окружение Авдеевки

Утром 4 ноября 11-й полк ВС РФ начал наступление на Авдеевку. Идёт окружение населённого пункта.
Об этом сообщает военкор Александр Сладков, в своём Telegram разместивший видео с места событий, на котором показана работа операторов беспилотников, фиксирующих уничтожение артиллерией полка САУ 2С1 противника ("Гвоздика", предназначена для уничтожения укреплений и живой силы, первая в мире серийная плавающая система).
"Наши военные берут в клещи Авдеевку, сильный и укрепленный пункт ВСУ, в котором расположены американские комплексы украинской артразведки Украины. Как возьмем (а возьмем обязательно), стрелять по Донецку будут в десятки раз меньше", — пишет Сладков.
Напомним, Авдеевка — один из самых укреплённых обороняемых ВСУ пунктов. Как ранее предположил полковник в отставке Виктор Баранец, "с ней придётся повозиться”.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".