Mash: элитная 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ испытывает нехватку вооружений

Элитная 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ сообщает о критическом дефиците бронетехники и артиллерии, пишет Telegram-канал Mash. В распоряжении источника оказались фотографии секретного документа.

Согласно материалам, одно из самых боеспособных подразделений противника испытывает острую нехватку вооружения: не хватает 1/3 необходимого штатного минимума.

"Из 11 танков Т-80БВ исправен остался только один. Восемь безвозвратно потеряны. Из 18 БМ-21 "Град" исправны четыре. Из 100 БТР-3ДА (3К) — 15. Из 35 120-миллиметровых миномётов осталось 13", — сообщается в докладе.

По данным издания, таблицы с данными ВСУ были взломаны. Подавляющая часть бронетехники нуждается в ремонте, однако ресурсов для этого не имеется.

"Поэтому "элитное подразделение", учившееся работать с техникой, пока подразделение пешеходов", — пишет источник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о преимуществе ВСУ в артиллерии, подчеркнув, что украинских артиллеристов отличает интеллект. При этом он не обозначил, что интеллектом ВСУ "обеспечивает" западная спутниковая разведка.