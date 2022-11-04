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НМ ДНР: артиллеристы 11-го полка уничтожили пункт дислокации и САУ ВСУ

Силовые структуры

ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции, уничтожая живую силу и технику противника. 

Артиллеристам 11-го гвардейского полка НМ ДНР удалось ликвидировать пункт временной дислокации ВСУ, в котором находилась боевая техника, и самоходную артиллерийскую установку украинской армии. В пресс-службе Управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики опубликовали видеоролик с места событий. На кадрах можно рассмотреть удары, нанесённые по обнаруженным в зоне СВО объектам.

Мощный огонь артиллерии корректировался с помощью беспилотника. В результате слаженной работы российские бойцы вновь нанесли ощутимые потери войскам противника.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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