НМ ДНР: артиллеристы 11-го полка уничтожили пункт дислокации и САУ ВСУ

ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции, уничтожая живую силу и технику противника.

Артиллеристам 11-го гвардейского полка НМ ДНР удалось ликвидировать пункт временной дислокации ВСУ, в котором находилась боевая техника, и самоходную артиллерийскую установку украинской армии. В пресс-службе Управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики опубликовали видеоролик с места событий. На кадрах можно рассмотреть удары, нанесённые по обнаруженным в зоне СВО объектам.

Мощный огонь артиллерии корректировался с помощью беспилотника. В результате слаженной работы российские бойцы вновь нанесли ощутимые потери войскам противника.