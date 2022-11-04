Для победы над киевским режимом нужно сделать три шага, считает экс-депутат Рады Илья Кива. Он назвал эти действия в своём Telegram-канале.
По мнению политика, необходимо появление реальной угрозы физического уничтожения лично президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения. Могут быть нанесены ракетные удары по местам их дислокации, отметил он.
Второй шаг — это международные журналистские расследования шикарной и праздной жизни команды Зеленского, раскрывающие истинное лицо украинской власти.
И третий — объединение семи миллионов украинцев проживающих в России для создания моста взаимодействия и коммуникации с украинцами, проживающими на Украине, то есть организация диалога соотечественников.
"Потому, что пока клоуны безнаказанно куражатся и обогащаются, а утилизируются славяне (русские и украинцы), пропитываясь ненавистью друг к другу!" — заключил экс-депутат.
Ранее хакеры из группы "Берегини" заявили, что у них есть пикантный компромат на лидера Украины, который не понравится его жене.
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На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".