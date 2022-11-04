Кива: для победы на Украине нужно ударить по месту дислокации Зеленского

Для победы над киевским режимом нужно сделать три шага, считает экс-депутат Рады Илья Кива. Он назвал эти действия в своём Telegram-канале.

По мнению политика, необходимо появление реальной угрозы физического уничтожения лично президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения. Могут быть нанесены ракетные удары по местам их дислокации, отметил он.

Второй шаг — это международные журналистские расследования шикарной и праздной жизни команды Зеленского, раскрывающие истинное лицо украинской власти.

И третий — объединение семи миллионов украинцев проживающих в России для создания моста взаимодействия и коммуникации с украинцами, проживающими на Украине, то есть организация диалога соотечественников.

"Потому, что пока клоуны безнаказанно куражатся и обогащаются, а утилизируются славяне (русские и украинцы), пропитываясь ненавистью друг к другу!" — заключил экс-депутат.

Ранее хакеры из группы "Берегини" заявили, что у них есть пикантный компромат на лидера Украины, который не понравится его жене.