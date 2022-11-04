3-я бригада НМ ДНР уничтожила военную технику ВСУ на Горловском направлении

На Горловском направлении специальной военной операции продолжаются ожесточённые боевые действия. Операторам ударных беспилотников 3-й гвардейской бригады Народной милиции ДНР удалось совершить массированный налёт на украинские позиции на данном участке фронта.

Пресс-служба НМ ДНР публикует видеролик, демонстрирующий работу российских бойцов. Бомбовые удары накрыли несколько единиц боевой техники, унитожили несколько солдат вражеских войск, один из них был ликвидирован прямым попаданием, есть раненые.

Оставшиеся в живых солдаты ВСУ оставили свои позиции и вынуждены были бежать.