Саймс: в Вашингтоне людей начинает очень раздражать хамский тон Украины

В Вашингтоне многих начинает очень задевать тон Украины в их общении даже со своими американскими патронами.

Об этом сообщил глава американского Центра национальных интересов Дмитрий Саймс.

Имеет место не просто хамство, а часто даже запугивание от этих самых украинцев.

"Имеет место ситуация, когда чиновникам объясняют: "Если ты нам не пойдёшь навстречу, у тебя могут быть проблемы в прессе, проблемы в средствах массовой информации. Тебя назовут агентом Путина и так далее", — отметил в эфире Соловьев Live американский аналитик.

Он отметил, что если украинцы так попытаются разговаривать с республиканцами в Палате, когда их партия будет её контролировать, то для Зеленского всё может закончиться плачевно.

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