Когда боевики украинской армии перешли в наступление в Харьковской области, впереди стояла пехота ВС РФ, которая удерживала оборону. Об этом рассказал арткорректировщик 6-й армии западного военного округа с позывным "Удай".
Группировка ВСУ пыталась продвинуться в лес и обойти российские войска с фланга, отметил он. Однако артиллерийский огонь прикрывал пехоту и не позволял украинским боевикам осуществить данный манёвр.
"Снаряды падали буквально в пяти метрах от противника, реакции не было никакой, они все обколотые, они не чувствовали ни боли, ни страха, ничего. Это были живые трупы по сути", — цитирует слова военнослужащего РИА Новости.
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