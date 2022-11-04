Боец ВС РФ "Удай": боевики ВСУ атаковали под Харьковом в неадекватном состоянии

Когда боевики украинской армии перешли в наступление в Харьковской области, впереди стояла пехота ВС РФ, которая удерживала оборону. Об этом рассказал арткорректировщик 6-й армии западного военного округа с позывным "Удай".

Группировка ВСУ пыталась продвинуться в лес и обойти российские войска с фланга, отметил он. Однако артиллерийский огонь прикрывал пехоту и не позволял украинским боевикам осуществить данный манёвр.

"Снаряды падали буквально в пяти метрах от противника, реакции не было никакой, они все обколотые, они не чувствовали ни боли, ни страха, ничего. Это были живые трупы по сути", — цитирует слова военнослужащего РИА Новости.