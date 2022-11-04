Grayzone: британская разведка и СБУ будут готовить партизанов-террористов

Командование британской разведки и одесское отделение Службы безопасности Украины (СБУ) заключили соглашение, согласно которому обязуются формировать и обучать "украинскую партизанскую террористическую армию".

Такую информацию предоставил портал Grayzone, ссылаясь на засекреченные документы и переписку.

Задачей новой "армии" станет организация разведдеятельности и подготовка диверсий на территории Крыма по поручению СБУ.

"Grayzone получил секретные документы, в которых подробно описывается, как сотрудники британской военной разведки подписали соглашение с одесским отделением Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы создать и обучить секретную украинскую партизанскую террористическую армию. Их планы подразумевали проведение тайной армией разведывательных и диверсионных операций в Крыму по поручению СБУ", — сказано в сообщении.

Портал утверждает, что обучением украинских диверсантов будут заниматься те же инструкторы, которые разрабатывали проекты подрыва Крымского моста. Согласно информации издания, непосредственное участие здесь будут принимать сотрудник британской внешней разведки MI6 Гай Спиндлер, советник генсека НАТО Крис Донелли и экс-глава минобороны Литвы Аудрюс Буткявичюс.

Также известно, что обучение украинских диверсантов будет проходить в Польше и Греции, а заниматься их тренировкой станет частная британская военная компания Prevail Partners.