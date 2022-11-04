Пушилин: ВС РФ продвигаются в направлении Первомайского и Майорска

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о том, что российским войскам удалось продвинуться вперёд в сторону Первомайского и Майорска.

Пушилин выразил надежду на скорое освобождение Майорска и отметил положительные перспективы в отношении Первомайского.

"Двигаемся вперед. Из того, что значимо, наверное, можно отметить Майорск, там ребята очень хорошо поработали. Я думаю, очень скоро Майорск будет освобожден. Также удачно отрабатывает 11-й полк "Сомали" по направлению Первомайского", — заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее Пушилин сообщал о значительных успехах ВС РФ на марьинском направлении, обратив внимание на успехи российских военных и их постепенное продвижение вперёд, несмотря на многочисленные укрепления ВСУ.