Экс-советник Трампа: США выделяют Киеву $2,5 миллиона в час

Вашингтон ежечасно выделяет киевскому режиму в среднем по 2,5 миллиона долларов, генерал-лейтенант в отставке и экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.

Келлог подчеркнул, что за "прихоти" американского правительства платят рядовые граждане страны.

"США выделяют Украине порядка $2,5 млн в час. Это деньги американских налогоплательщиков", — пояснил экс-советник в эфире Fox News.

Келлог заявил, что американцы не понимают, зачем США вмешиваться в конфликт других стран и платить за это из собственного кармана.