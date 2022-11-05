Вашингтон ежечасно выделяет киевскому режиму в среднем по 2,5 миллиона долларов, генерал-лейтенант в отставке и экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
Келлог подчеркнул, что за "прихоти" американского правительства платят рядовые граждане страны.
"США выделяют Украине порядка $2,5 млн в час. Это деньги американских налогоплательщиков", — пояснил экс-советник в эфире Fox News.
Келлог заявил, что американцы не понимают, зачем США вмешиваться в конфликт других стран и платить за это из собственного кармана.
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