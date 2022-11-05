Четверо суток продолжались российско-сирийские командно-штабные учения на полигонах провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики (САР), в которых были задействованы более 2,5 тысяч сирийских военных и свыше 50 единиц военной техники.
Бойцы отработали техники удержания обороны с последующим переходом в наступление при любых погодных условиях. Целью учений также стала проверка боеготовности войск Сирии в северо-западной части страны. Разведывательно-диверсионные, штурмовые и мотопехотные подразделения Сирийской арабской армии (САА) участвовали в учениях при поддержке танковых войск, артиллерии и авиации, в частности, ударных вертолётов Воздушно-космических сил РФ.
По сценарию, крупные силы противника атаковали позиции сирийских подразделений, используя средства радиоэлектронного подавления, ударные БПЛА и артиллерию. САА удержала рубежи, дождалась резервов и, перейдя в наступление, нанесла поражение врагу, при этом выйдя к государственной границе.
Дивизионный генерал Барракат Али Барракат высоко оценил работу бойцов и поблагодарил российских военных за подготовку подразделений САА и за участие в учениях, передаёт "Русская весна".
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