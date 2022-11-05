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Сладков: "Ланцет" колет точно, наконец-то мы даём шороху с неба

Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков восхитился работой барражируещего беспилотника "Ланцет", который применяют в спецоперации на Украине российские военные.

"Ланцет" колет точно. Наконец-то мы даём шороху с неба. Ланцет, пика с какого-то иностранного. Ну, или нож для вскрытия нарывов. В военном отношении барражирующий БПЛА, до 5 кг взрывчатки, до часа полёта, до 70 км дальность. Короче, фигачим противника", — отметил он.

В то же время военкор добавил, что сейчас армия России идёт по пути формирования новой тактики, однако ей необходимо научится применять в ходе спецоперации воздушно-десантные войска.

"У нас величайшие в мире ВДВ. Надо учиться их применять. Они готовы", — заключил он.

Ранее сообщалось, что дроны "Ланцет" уничтожили две американские САУ "Paladin" на Украине.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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