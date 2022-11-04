Дроны "Ланцет" уничтожили две американские САУ "Paladin" на Украине

Российские военные уничтожили на Николаево-Криворожском направлении две украинских самоходные артиллерийские установки (САУ) "Paladin", поставленные из США, при помощи дронов-камикадзе "Ланцет". Кадры поражения техники опубликовало РИА Новости.

В роликах видно, как барражирующий боеприпас "Ланцет" настигает и уничтожает одну из гаубиц в укрытии. Самоходка пробивается дроном навылет.

Также после попадания загорается и вторая САУ, из люков её башни вырывается огонь, затем взрывается боекомплект, а боевой расчёт разбегается в разные стороны.

Ранее появились эксклюзивные кадры уничтожения "Ланцетом" катера ВМС Украины в акватории Днепра.