Украинское население в огромных масштабах покидает страну.
Об этом сообщил бежавший в США миллионер и политик из Киева Геннадий Балашов, когда-то горячо поддержавший Майдан.
"Нас поглотит Евросоюз. К сожалению, вся Украина обезлюдится. Я называю эту позицию людоедской, потому что страны, в которых исчезает население — это людоедские страны. Из Украины исчезают люди, они уезжают", — в своем блоге отметил украинец.
По его словам, последний опрос показал, что 14 млн граждан украинцев покинули свои дома, и это беспрецедентный результат.
А тем временем, киевская власть продолжает ровным счётом ничего не делать для народа. Когда Украину поглотит Евросоюз, выяснится, что Киев — нужный мегаполис, подытожил Балашов.
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