Беглый киевский миллионер: "Европейский Союз обезлюдит Украину"

Украинское население в огромных масштабах покидает страну.

Об этом сообщил бежавший в США миллионер и политик из Киева Геннадий Балашов, когда-то горячо поддержавший Майдан.

"Нас поглотит Евросоюз. К сожалению, вся Украина обезлюдится. Я называю эту позицию людоедской, потому что страны, в которых исчезает население — это людоедские страны. Из Украины исчезают люди, они уезжают", — в своем блоге отметил украинец.

По его словам, последний опрос показал, что 14 млн граждан украинцев покинули свои дома, и это беспрецедентный результат.

А тем временем, киевская власть продолжает ровным счётом ничего не делать для народа. Когда Украину поглотит Евросоюз, выяснится, что Киев — нужный мегаполис, подытожил Балашов.