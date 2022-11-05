Стремоусов сообщил, что на Херсонском направлении активно работает артиллерия

На Херсонском направлении началась серьёзная работы артиллерии. Удары наносятся как со стороны армии Украины, так и войск ВС РФ. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале.

На данный момент слышны и одиночные взрывы, и залпы реактивных систем залпового огня (РСЗО). Он отметил, что за последнее время такой активности не наблюдалось.

Ранее Стремоусов сообщал о высокой вероятности обострения ситуации на Херсонском направлении в ближайшие две недели. Он подчёркивал, что ВСУ несут большие потери, пытаясь прорвать линию обороны ВС РФ.