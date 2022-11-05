Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что главу украинского государства Владимира Зеленского и его команду необходимо судить на военном трибунале в Донбассе как преступника против мирного населения региона.
"Зеленского и его подельников нужно будет судить там, где непосредственно был причинен вред. Твёрдо уверена, что рассматривать должен военный трибунал на территории Донбасса", — приводит её слова ТАСС.
Также сенатор добавила, что проводимая киевским режимом политика в отношении мирного населения ЛНР и ДНР — это геноцид чистой воды.
"Жители Донбасса имеют право на то, чтобы посмотреть в глаза тем людям, которые убивали их детей", — заключила она.
Ранее сообщалось, что в Германии потребовали от США замены президента Украины Зеленского.
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