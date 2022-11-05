Ковитиди: Зеленского нужно судить на военном трибунале в Донбассе

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что главу украинского государства Владимира Зеленского и его команду необходимо судить на военном трибунале в Донбассе как преступника против мирного населения региона.

"Зеленского и его подельников нужно будет судить там, где непосредственно был причинен вред. Твёрдо уверена, что рассматривать должен военный трибунал на территории Донбасса", — приводит её слова ТАСС.

Также сенатор добавила, что проводимая киевским режимом политика в отношении мирного населения ЛНР и ДНР — это геноцид чистой воды.

"Жители Донбасса имеют право на то, чтобы посмотреть в глаза тем людям, которые убивали их детей", — заключила она.

Ранее сообщалось, что в Германии потребовали от США замены президента Украины Зеленского.