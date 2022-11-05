Подоляк отверг возможность мирных переговоров с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в очередной раз заявил о невозможности переговоров с Россией. Он в своей соцсети написал, что есть только один путь решения конфликта — военный.

"Единственная возможная делегация для переговоров с Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи — самая восточная точка международно признанных границ Украины", — написал Подоляк.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Берлин и Киев близки к достижению договорённости о поставках немецких танков Leopard 2. Однако немецкая сторона официально эту информацию не подтверждала.