Шольц назвал применение ядерного оружия в СВО на Украине недопустимой чертой

В ходе рабочей поездки канцлера ФРГ Олафа Шольца в КНР отмечалось, что и китайская сторона, и немецкая выступают против атомных угроз на Украине, они "безответственны и очень опасны".

Также Шольц заявил, что применение ядерного оружия в спецоперации на Украине является недопустимой чертой.

"Недопустимо, недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию чётко заявить, что она этого делать не будет. Это станет чертой, которую нельзя переходить", — сказал Шольц в Берлине на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).