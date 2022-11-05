В ходе рабочей поездки канцлера ФРГ Олафа Шольца в КНР отмечалось, что и китайская сторона, и немецкая выступают против атомных угроз на Украине, они "безответственны и очень опасны".
Также Шольц заявил, что применение ядерного оружия в спецоперации на Украине является недопустимой чертой.
"Недопустимо, недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию чётко заявить, что она этого делать не будет. Это станет чертой, которую нельзя переходить", — сказал Шольц в Берлине на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
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