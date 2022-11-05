Министерство обороны показало кадры работы ВДВ ВС России в зоне спецоперации на территории Украины. Перед бойцами стояла задача вести разведку переднего края ВСУ.
Разведчики на "Тиграх" выдвинулись в указанный район. С помощью квадрокоптера были определены координаты бронетехники противника и 15 боевиков ВС Украины, которые сделали попытку незаметно пробраться к передней линии обороны ВС РФ.
После получения данных с помощью корректировки огня артиллерии ВДВ был ликвидирован личный состав и бронетехника противника.
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Разведчики ВС РФ уничтожили украинских военных и группу иностранных наёмников в зоне СВО.