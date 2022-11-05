Минобороны показало работу разведки ВДВ ВС РФ в зоне СВО на территории Украины

Министерство обороны показало кадры работы ВДВ ВС России в зоне спецоперации на территории Украины. Перед бойцами стояла задача вести разведку переднего края ВСУ.

Разведчики на "Тиграх" выдвинулись в указанный район. С помощью квадрокоптера были определены координаты бронетехники противника и 15 боевиков ВС Украины, которые сделали попытку незаметно пробраться к передней линии обороны ВС РФ.

После получения данных с помощью корректировки огня артиллерии ВДВ был ликвидирован личный состав и бронетехника противника.