Российские войска в Запорожской области готовятся к попытке боевиков ВСУ организовать контрнаступление до 8 ноября, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
"Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление", — объяснил он в интервью агентству РИА Новости.
Рогов отметил, что активизацию националистов на линии соприкосновения ожидают до 8 ноября. Киеву необходимо создать видимость наступления до промежуточных выборов в Конгресс США, которые начнутся во вторник.
"Хозяева Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората", — резюмировал политик.
Ранее в Киеве заявили, что условия "победы" Украины над Россией были согласованы с советником главы Белого дома.
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