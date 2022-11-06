Defense News: США наращивают группировку спутников для разведки на Украине

США наращивают группировку спутников для разведки за российскими войсками на Украине. Об этом пишет издание Defense News.

Газета предполагает, что это происходит в преддверии наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении.

Эксперты отмечают, что количество спутников увеличивают за счёт коммерческих компаний разных стран, а координирует эту деятельность Национальное управление военно-космической разведки США (NRO).

Сейчас NRO имеет орбитальную группировку в составе 50 спутников, которые отслеживают передвижение российских войск, ход боевых действий, а также наблюдают за ситуацией вокруг "зерновой сделки".

Одной из причин увеличения разведывательных спутников является необходимость более оперативно передавать Киеву необходимые данные в преддверии массированного наступления на Херсон, полагает Defense News.

Для передачи разведданных Киеву требуется время для их рассекречивания. Снимки же частных компаний могут передаваться незамедлительно, заключает автор статьи.