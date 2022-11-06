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EATimes: ВС РФ используют тактику двойного воздушного удара для уничтожения ВСУ

Силовые структуры

Для приманивания и уничтожения ВСУ Вооружённые силы России применяют тактику двойного воздушного удара. С помощью Су-35С и Су-30СМ ВС РФ синхронно наносят двойной удар по наземным объектам Украины и ПВО. Во время выполнения задач первым самолётом второй ликвидирует вылетающий на перехват украинский Су-24.

EATimes: ВС РФ используют тактику двойного воздушного удара для уничтожения ВСУ

"При работе в составе двух самолётов Су-30СМ действует как штурмовик, а Су-35С — как истребитель, обеспечивающий прикрытие Су-30СМ. Су-35С остаётся на высоте и использует свой мощный радар "Ирбис", чтобы гарантировать, что воздушное пространство в зоне операции свободно от воздушных угроз противника", — пишет издание EurAsian Times.

Отмечается, что истребители РФ успешно используют свою тактику благодаря современному оснащению. Это касается
как локаторов, так и систем целеуказания и ракет. У Су-35С имеется ракета Р-37, которая поражает авиацию противника на расстоянии в 300 километров.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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