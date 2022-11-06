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В Сети появились кадры уничтожения попавшего в засаду танка ВС Украины

Силовые структуры

На каком направлении случился инцидент и в какое время — неизвестно. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как российский танк подкараулил боевую машину ВСУ и одним выстрелом уничтожил.

Украинский танк двигался по дороге вдоль лесополосы, направив башню в сторону поля. Российский танк ждал его в засаде на перекрёстке. Как сообщает "Военное обозрение", работу наших бойцов корректировал спецназ. Боевики ВСУ планировали провести разведку, но наткнулись на неприятный сюрприз.

С одного выстрела танк противника съехал с дороги и вспыхнул. Из него выскочил один член экипажа, российский танк в это время оставил позицию.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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