Обстоятельства гибели "батюшки-воина" Михаила Васильева: убила ракета HIMARS

Сегодня, 6 ноября, стало известно о гибели протоиерея Михаила (Васильева), настоятеля храма Великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца — патриаршего подворья при штабе Ракетных войсках стратегического назначения. На данный момент есть некоторые подробности смерти "батюшки-воина". "МК", ссылаясь на соцсети, сообщает, что в трёх метрах от священнослужителя разорвалась ракета, выпущенная из РСЗО Himars.

Военкор Александр Сладков отмечает, что протоиерей Михаил был "батюшкой ВДВ", однако сам он считал, что это неправильное определение.

"Нет, совершенно неправильно. Я — всего лишь настоятель подворья Его Святейшества Святейшего Патриарха при органе военного управления, штабе воздушно-десантных войск в Сокольниках", — говорил он при жизни.