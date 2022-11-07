Вучич: "Сталинградская битва" за Херсон решит конфликт на Украине

Решающей битвой в украинском конфликте станет "Сталинградское" сражение за Херсон, заявил президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что на этом направлении обе стороны бросят максимум оружия и военной силы.

Вучич уточнил, что конфликтующие стороны бросят "тысячи танков и орудий" в попытке отстоять Херсон.

"Нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон, в которой и одна, и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии", — заявил сербский президент в эфире телеканала Pink.

Он подчеркнул, что Запад надеется "сломить" Россию, Москва уверена в том, что защищает граждан и территории.

Примечательно, что Вучич не упомянул в данном противостоянии саму Украину.