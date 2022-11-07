Стешин заявил, что боевики ВСУ в Павловке под Угледаром "разматывают тылы"

Наступление российской армии в Павловке на Угледарском направлении забуксовало. На данный момент идут активные позиционные бои с противником. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Он отметил, что стрелковое оружие практически не применяется, в основном работает артиллерия и авиация.

"Все на стороже — от "выхода" до прилёта по позиции четыре секунды, и это все знают", — указал Стешин в своём Telegram-канале.

Военкор подчеркнул, что позиции бойцов Народной милиции ДНР обстреливаются с высоток Угледара, которые "почему-то ещё стоят".

"Из неприятного — хохол разматывает тылы, причем даже глубокие. Поражает точность, с которой он это делает", — заявил он.