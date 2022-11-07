Боевики ВСУ в спешке покинули позиции после атаки ВС РФ под Лисичанском

Российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) после успешной работы на Лисичанском направлении заставила боевиков украинской армии покинуть свои позиции. Перед ДРГ стояла задача вступить в боевые действия с противником, чтобы узнать количество живой силы и техники в нужной точке.

Огнемётчики нанесли удары по блиндажам ВСУ, в результате чего с двух сторон произошло столкновение. По словам военного корреспондента Дениса Кулаги, боевиков оказалось гораздо больше, чем предполагалось ранее.

"На стороне противника был явный численный перевес. Вероятно, готовились к штурму, но после атаки наших бойцов в спешке покинули позиции", — поделился военкор в своём материале для "Известий".