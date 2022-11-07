Стремоусов: плотина Каховской ГЭС стабильно функционирует после ударов ВСУ

Каховская гидроэлектростанция продолжает стабильно функционировать после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он напомнил, что накануне украинские боевики обстреляли ГЭС с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Каховская плотина находится в стабильном состоянии", — подтвердил чиновник.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в случае подрыва Каховской ГЭС уровень воды в регионе поднимется на 1,5 метра. При этом он подчеркнул: украинские националисты вряд ли смогут полностью разрушить плотину.