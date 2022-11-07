Каховская гидроэлектростанция продолжает стабильно функционировать после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Он напомнил, что накануне украинские боевики обстреляли ГЭС с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
"Каховская плотина находится в стабильном состоянии", — подтвердил чиновник.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в случае подрыва Каховской ГЭС уровень воды в регионе поднимется на 1,5 метра. При этом он подчеркнул: украинские националисты вряд ли смогут полностью разрушить плотину.
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