MWM: Россия установит "Циркон" на новую мобильную пусковую установку

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон" встроят в систему береговой обороны, установив её на новую мобильную пусковую установку. Предполагается, что оружие будет применяться не только по надводным целям, но и по наземным. Об этом заявили американские аналитики.

"Циркон" способен развивать скорость до 9 Махов, а дальность полёта ракеты составляет 1500 километров. Более того, по мнению экспертов, гиперзвуковое оружие способно применять некую плазменную маскировку, которая сделает его неуязвимым для перехвата.

Даже небольшие корабли, оснащённые "Цирконом", смогут бросить вызов потенциальному противнику, отметили аналитики.

"Использование систем береговой обороны с мощными противокорабельными ракетами для России — еще одно асимметричное средство сдерживания иностранных надводных флотов", - заявили эксперты в издании Military Watch Magazine (MWM).