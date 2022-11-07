Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что батальонная тактическая группа армии Украины пыталась наступать на Дудчаны, Новую Каменку и Белогорку в Херсонской области.
"ВСУ отброшены на исходные позиции", — подчеркнули в российском военном ведомстве.
По данным министерства, армия РФ на Николаево-Криворожском направлении ликвидировала свыше 110 украинских солдат, 11 боевых машин и 13 автомобилей.
Ранее в МО рассказали об уничтожении более 120 военных ВСУ на Краснолиманском направлении.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.