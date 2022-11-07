МО России: ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 110 солдат

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что батальонная тактическая группа армии Украины пыталась наступать на Дудчаны, Новую Каменку и Белогорку в Херсонской области.

"ВСУ отброшены на исходные позиции", — подчеркнули в российском военном ведомстве.

По данным министерства, армия РФ на Николаево-Криворожском направлении ликвидировала свыше 110 украинских солдат, 11 боевых машин и 13 автомобилей.

Ранее в МО рассказали об уничтожении более 120 военных ВСУ на Краснолиманском направлении.