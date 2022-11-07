Пленный боевик раскрыл диверсию командования ВСУ на территории России

Украинские военнослужащие планируют диверсию в Курской, Брянской и Белгородской областях, рассказал пленный украинский командир "РИА Новости".

Он сообщил, что украинское командование задумало организовать диверсию на территории РФ, для чего планируется использовать военную технику с российской символикой.

"Насколько мне известно, украинским командованием готовились диверсионно-разведывательные группы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Курской, Брянской и Белгородской областях. Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками”, — сообщил боец.

По словам военнослужащего ВСУ, их подразделение понесло большие потери. Многие бойцы разбежались, однако в таком случае их обычно ловят и снова отвозят на передовую, заявил пленный.