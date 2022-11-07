Савик Шустер призвал войска Румынии, Польши и Прибалтики вытолкать РФ из Украины

Телеведущий Савик Шустер озвучил план, который, по его мнению, поможет Украине изгнать российскую армию со своей территории.

Украинский журналист дал совет Североатлантическому альянсу, как противодействовать России.

"Есть российские войска. Есть определенное количество натовских войск, сосредоточенных вокруг Украины — Румыния, Польша, Балтийские страны. Мы знаем это. Объединившись с украинской армией, они выталкивают Россию", — выразил своё мнение Шустер.

Телеведущий убеждён, что такие действия не приведут к Третьей мировой войне.

"Я вам скажу такую вещь: она будет, если вы этого не сделаете. Просто убрать российские войска с территории Украины. Убрать — и всё", — сказал Шустер.

Ранее Савик Шустер объявил из Италии об отказе от российского газа.