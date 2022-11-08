Папа Римский Франциск оказывает активное содействие в осуществлении обмена военнопленными между Украиной и Россией. Об этом заявил посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.
В интервью Askanews он отметил, что российская сторона освобождает или обменивает пленных бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в том числе на базе списков, передаваемых папой Римским.
"В этом деле мы высоко ценим личные действия понтифика", — указал Авдеев.
По его словам, папа Римский Франциск приступил к реализации важной гуманитарной миссии, которая позволяет военнослужащим возвращаться домой к близким.
Ранее руководитель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил, что папа Римский предложил российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому провести переговоры в Ватикане на тему мирного урегулирования конфликта. Как пояснил глава ВСС, понтифик намерен добиться примирения Москвы и Киева.
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