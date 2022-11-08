Херсон для Украины, США и Британии важен стратегически и психологически

Сегодня много говорят об ожидающихся боях за Херсон.

А чем же так важен город для Украины, США и Британии, спрашивает журналист Сергей Колясников.

"Увидел у Олега Царёва сообщение на тему Херсона, нашел её на сайте и сделал небольшую выборку по ключевым позициям", — в своём Telegram-канале пишет публицист.

По его словам, Херсон — главный психологический и моральный стимул для ВСУ. Плюс ко всему, он является ещё и путём в Крым. Заняв город, при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS можно бить на 80 километров по ключевым авиационным базам и складам РФ, отметил аналитик.

Также он подчеркнул, что контроль над Херсоном и рекой Днепр даст возможность националистам киевского режима взять под контроль и Северо-Крымский канал, поставляющий на полуостров воду.

"Грубо говоря, американский генерал Бен Ходжес прямо называет Херсон ключом к Крыму", — подытожил Колясников.