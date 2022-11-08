Сегодня много говорят об ожидающихся боях за Херсон.
А чем же так важен город для Украины, США и Британии, спрашивает журналист Сергей Колясников.
"Увидел у Олега Царёва сообщение на тему Херсона, нашел её на сайте и сделал небольшую выборку по ключевым позициям", — в своём Telegram-канале пишет публицист.
По его словам, Херсон — главный психологический и моральный стимул для ВСУ. Плюс ко всему, он является ещё и путём в Крым. Заняв город, при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS можно бить на 80 километров по ключевым авиационным базам и складам РФ, отметил аналитик.
Также он подчеркнул, что контроль над Херсоном и рекой Днепр даст возможность националистам киевского режима взять под контроль и Северо-Крымский канал, поставляющий на полуостров воду.
"Грубо говоря, американский генерал Бен Ходжес прямо называет Херсон ключом к Крыму", — подытожил Колясников.
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