Руководитель Рязанской области Павел Малков распорядился ограничить использование дронов на территории региона.
Подписанное губернатором постановление опубликовано на сайте "Рязанских ведомостей". Как подчеркнули власти региона, применять беспилотники могут чиновники и заключившие с госструктурами договор люди.
Запрет политики пообещали снять после завершения режима повышенной готовности в области. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности, объяснили власти.
Ранее такое же решение о применении БПЛА приняли в Нижегородской области.
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