Власти Рязанской области запретили использование беспилотников

Руководитель Рязанской области Павел Малков распорядился ограничить использование дронов на территории региона.

Подписанное губернатором постановление опубликовано на сайте "Рязанских ведомостей". Как подчеркнули власти региона, применять беспилотники могут чиновники и заключившие с госструктурами договор люди.

Запрет политики пообещали снять после завершения режима повышенной готовности в области. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности, объяснили власти.

Ранее такое же решение о применении БПЛА приняли в Нижегородской области.