Вооружённые силы России продолжают уничтожать боевой арсенал противника в рамках специальной военной операции.
Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Херсонском направлении российским военно-космическим силам удалось сбить украинский вертолёт Ми-24.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Нововоскресенское Херсонской области сбит вертолёт Ми-24 воздушных сил [Украины]", — сказал он.
Также российская система противовоздушной обороны сбила самолёт Су-25 противника в районе Угледара.
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