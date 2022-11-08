Конашенков: ВКС РФ сбили вертолёт Ми-24 ВСУ в Херсонской области

Вооружённые силы России продолжают уничтожать боевой арсенал противника в рамках специальной военной операции.

Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Херсонском направлении российским военно-космическим силам удалось сбить украинский вертолёт Ми-24.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Нововоскресенское Херсонской области сбит вертолёт Ми-24 воздушных сил [Украины]", — сказал он.

Также российская система противовоздушной обороны сбила самолёт Су-25 противника в районе Угледара.