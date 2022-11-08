МО РФ: российская ПВО сбила украинский Су-25 над Угледаром

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Угледаром украинский штурмовик Су-25. Об этом сообщает Минобороны России. Также истребительная авиация сбила вертолёт Ми-24 ВВС Украины в районе населённого пункта Нововоскресенское Херсонской области.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили 17 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха" со стороны украинской армии, которые были выпущены по территории Донецкой Народной Республики и по Херсонской области.