Рогов: жители города Запорожье всё активнее помогают российским военным

По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, жители подконтрольного Киеву города Запорожье всё чаще сотрудничают с российскими военными, оказывая им помощь в передаче координат расположения ВСУ.

Рогов подчеркнул, что такая помощь очень ценна в практическом смысле, потому что российская разведка всё-таки работает на расстоянии, а местные жители знают обстановку изнутри. Они всё охотнее делятся этими знаниями с российской стороной, оказывая тем самым неоценимую услугу.

"Жители Запорожской области, той ее части, которая временно оккупирована, все активнее помогают нашей армии, все точнее дают целеуказания, координаты, где находятся, где спрятаны (украинские военные — Прим. ред.). Потому что как бы ни работала разведка дистанционно, только на месте люди знают, где и что находится. Они всячески помогают нам определить и ударить точно по врагу", — сказал Рогов на телеканале "Россия 24".

Город Запорожье до сих пор находится под контролем Киева, в то время как 70% остальной территории региона уже освобождено российской армией.