БПЛА "Ланцет" ВС РФ точным ударом уничтожил САУ Krab из Польши в зоне СВО

Военные эксперты неоднократно отмечали повышение эффективности действий ВС РФ с появлением в арсенале бойцов дронов-камикадзе "Ланцет", при помощи которых нашим войскам удаётся эффективно выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. В частности, военкор Александр Сладков отметил высокую точность барражирующих боеприпасов.

Военный корреспондент Юрий Котенок публикует очередной видеоролик, демонстрирующий успешное уничтожение техники противника, поставленный ему Западом.

Ударный беспилотник наносит сокрушительный удар по 155-мм самоходной артиллерийской установке (САУ) AHS Krab польского производства, запрятанной противником в лесопосадке.