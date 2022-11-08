Военные эксперты неоднократно отмечали повышение эффективности действий ВС РФ с появлением в арсенале бойцов дронов-камикадзе "Ланцет", при помощи которых нашим войскам удаётся эффективно выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. В частности, военкор Александр Сладков отметил высокую точность барражирующих боеприпасов.
Военный корреспондент Юрий Котенок публикует очередной видеоролик, демонстрирующий успешное уничтожение техники противника, поставленный ему Западом.
Ударный беспилотник наносит сокрушительный удар по 155-мм самоходной артиллерийской установке (САУ) AHS Krab польского производства, запрятанной противником в лесопосадке.
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Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.