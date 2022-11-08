БПЛА "Ланцет" ВС РФ точным ударом уничтожил танк ВСУ, укрытый в промзоне

Российские ударные беспилотные летательные аппараты "Ланцет" эффективно выполняют боевые задачи в зоне спецоперации.

В Сети распространяется видеоролик, опубликованный оборонным ведомством РФ. На кадрах можно увидеть работу дрона-камикадзе по танку противника, который укрывался в промзоне.

Противник попытался нанести из танка огневое поражение позициям ВС РФ, однако расчётом беспилотника боевая машина ВСУ была обнаружена и уничтожена точным ударом.

Ранее также был опубликован видеоролик, демонстрирующий уничтожение "Ланцетом" самоходной артиллерийской установки Krab польского производства в зоне спецоперации.