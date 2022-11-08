Российские ударные беспилотные летательные аппараты "Ланцет" эффективно выполняют боевые задачи в зоне спецоперации.
В Сети распространяется видеоролик, опубликованный оборонным ведомством РФ. На кадрах можно увидеть работу дрона-камикадзе по танку противника, который укрывался в промзоне.
Противник попытался нанести из танка огневое поражение позициям ВС РФ, однако расчётом беспилотника боевая машина ВСУ была обнаружена и уничтожена точным ударом.
Ранее также был опубликован видеоролик, демонстрирующий уничтожение "Ланцетом" самоходной артиллерийской установки Krab польского производства в зоне спецоперации.
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