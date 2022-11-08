Военный аналитик: американские HIMARS превосходят российские РСЗО

Военный аналитик Руслан Пухов заявил, что российские реактивные системы залпового огня уступают HIMARS при дуэльной ситуации, поскольку американские РСЗО обладают большей дальностью пуска.

"У того же HIMARS дальность пуска ракет больше, чем у наших РСЗО, и они нас перестреливают в дуэльной ситуации", — сказал Руслан Пухов в беседе с URA. RU.

Кроме того, сейчас Вооружённые силы Украины обладают более современной артиллерией, чем та, что есть у армии России. С учётом того, что Запад поставляет Киеву новейшие системы противовоздушной обороны, типа NASAMS, украинская армия имеет преимущество и в этом аспекте, подчеркнул Пухов.