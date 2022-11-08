Безсонов: Польша передаст Украине 50 РСЗО БМ-21 "Град" советского производства

Польша планирует передать ВСУ последние оставшиеся на вооружении 50 реактивных систем залпового огня советского производства БМ-21 "Град". Они имеют модификацию на базе автомобиля "Урал-375". Об этом сообщает военный эксперт Даниил Безсонов в своём Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

Польша избавляется от последних советских РСЗО на фоне заключения контракта с Южной Кореей на закупку 288 систем K239 Chunmoо.

Как сообщает "Военное обозрение", в середине октября текущего года Варшава передавала Украине 24 аналогичные РСЗО. Их Польша получила ещё в 70-е годы из Советского Союза.